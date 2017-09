Siemens Gamesa, nuovi ordini dalla Cina

(Teleborsa) – Vigoroso rialzo per Siemens Gamesa Renewable Energy, che passa di mano in forte guadagno dell’1,99% in una Madrid positiva (+0,87%).

Il gruppo, nato dalla fusione delle divisioni eoliche di Siemens e Gamesa, ha ottenuto una commessa dalla Cina per 150 turbine dalla capacità totale di 300 megawatt. Esse verranno installate nel complesso di Xilinhot nella Mongolia Interna a partire dal secondo trimestre del 2018, per una cifra al momento sconosciuta.

Il quadro tecnico suggerisce un’estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,07 Euro con tetto rappresentato dall’area 11,45. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,87.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)