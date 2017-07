Sias conferma trattative con Intesa SP su TEM

(Teleborsa) – SIAS e la controllata SATAP sono in trattative con Intesa Sanpaolo in merito a un possibile accordo finalizzato a separare i rispettivi investimenti in Tangenziali Esterne di Milano (TEM), Tangenziale Esterna (TE), Autostrade Lombarde e Società di Progetto

Autostrada Diretta Brescia Milano, con conseguente concentrazione degli investimenti del Gruppo Sias in TEM e TE.

Ove le Parti dovessero raggiungere un accordo, è “ragionevole ipotizzare che le trattative si concludano a cavallo della pausa estiva”, spiega una nota.