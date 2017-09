Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, dopo la vittoria amara delle elezioni della Merkel.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, alle 10:00 di stamattina verrà distribuito il dato sull’Indice IFO della Germania.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,195. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Poco mosso il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un leggero calo dello 0,30%.

Balza in alto lo spread, posizionandosi 169 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,13%.

Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance negativa dello 0,13%, debole Londra che registra una flessione dello 0,41%, sotto la parità Parigi con un decremento dello 0,25%.

Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,27%; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 24.760 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,25%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,04%).

In buona evidenza a Milano il comparto Chimico, con un +5,02% sul precedente. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti Viaggi e intrattenimento (-2,07%), Vendite al dettaglio (-0,77%) e Tecnologico (-0,71%).

Fiat Chrysler mette a segno un +0,8%, risultando l’unica tra le Blue Chip di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile. Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, -1,16%. A2A, che soffre un calo dello 0,96%. Sottotono BPER che mostra un ribasso dello 0,96%. Dimessa Yoox, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Zignago Vetro (+3,07%), Fincantieri (+2,39%) dopo la nuova commessa per Cunard, Banca Farmafactoring (+1,45%) e Juventus (+1,08%) dopo la vittoria con il Torino in Campionato per 4-0. Le peggiori performance, invece, si registrano su Autogrill, che cede il 3,26%. In rosso Credem, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,13%. Spicca la prestazione negativa di Rai Way, che scende dell’1,10%. Fiacca Piaggio, che mostra un piccolo decremento dello 1%.