Sesto Boeing 787 Dreamliner per Air Europa

(Teleborsa) – Air Europa, compagnia aerea spagnola del Gruppo Globalia, ha introdotto in flotta il suo sesto Boeing 787 Dreamliner. L’ultimo 787 ricevuto compirà il primo volo commerciale sulla rotta Madrid-L’Havana mercoledì 8 marzo. Il decollo del 787, con una capacità di 296 passeggeri, di cui 22 in Business Class, è previsto per le 15.20 dall’aeroporto di Madrid-Barajas Adolfo Suárez per atterrare nella capitale di Cuba, L’Avana, alle 20:25 ora locale.

Con l’inaugurazione della rotta su sull’isola caraibica, diventano 5 le destinazioni che formano il network operato dal nuovo Dreamliner. Rotte che comprendono anche Miami, Bogotà, Santo Domingo e Buenos Aires. Air Europa è impegnata in un importante piano di incremento e modernizzazione della flotta a lungo raggio che si completerà nel 2022 con l’inserimento progressivo in linea di tutti e 22 gli aeromobili Dreamliner ordinati, otto Boeing 787-8 e quattordici B787-9.