Segno più per Tokyo. Bene le borse cinesi grazie alla crescita del Dragone

(Teleborsa) – Chiusura con il segno più per la borsa di Tokyo. Il Nikkei archivia la giornata con un +0.34%, mentre il più ampio paniere Topix avanza dello 0,36%. Gli occhi degli investitori sono tutti rivolti al discorso di Donald Trump che oggi si insedierà ufficialmente alla Casa Bianca come 45°Presidente degli Stati Uniti

Bene le borse cinesi, con Shanghai che avanza dello 0,70%. Fa meglio Shenzhen che guadagna l’1,53%.A dare vigore alle borse l’accelerazione della crescita del Dragone nel 4° trimestre.

Tra le altre borse asiatiche, in lieve calo per Seul che cede lo 0,35%. Negativa Hong Kong con che perde lo 0,63%. Rimane sulla parità Singapore +0,07%. Sulla stessa linea Kuala Lumpur -0,03%. Frazionali ribassi per Jakarta -0,63%.