Seduta positiva a New York grazie al mercato del lavoro

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, grazie anche alla diffusione delle statistiche incoraggianti sul mercato del lavoro. Il Dow Jones mostra una plusvalenza dello 0,86%; sulla stessa linea, l’S&P-500, avanzando a 2.296,45 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,1%), come l’S&P 100 (0,0%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori Finanziario (+1,91%), Beni di consumo primario (+0,85%) e Energia (+0,76%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Visa (+5,07%), Goldman Sachs (+4,21%), JP Morgan (+2,74%) e American Express (+2,21%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Amgen (+3,65%), Monster Beverage (+2,58%), Autodesk (+2,43%) e Liberty Global (+2,40%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Amazon, che registra un -3,17% dopo i conti. Sotto pressione Alexion Pharmaceuticals, con un forte ribasso dell’1,18%. Soffre Tractor Supply, che evidenzia una perdita dell’1,05%.