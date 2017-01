Seduta negativa per le borse europee

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Negativo anche il mercato USA, dove prevalgono le vendite per l’S&P-500.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,074. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,56%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,73% e continua a trattare a 52,83 dollari per barile.

In salita lo spread, che arriva a quota 164 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,00%.

Tra i mercati del Vecchio Continente dimessa Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca Londra, che mostra un decremento dello 0,66% mentre Parigi cede lo 0,68%.

Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,78%. Si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 21.132 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,18%), come il FTSE Italia Star|M,indice dei titoli del segmento STAR (0,1%).

In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,68 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i contratti si sono attestati a 274.035, rispetto ai precedenti 263.277, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,87 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,84 miliardi.

217 sono le azioni scambiate: tra queste, 105 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 100 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 12 azioni del listino milanese.

Si distinguono a Piazza Affari i settori Assicurativo (+2,65%), Automotive (+1,25%) e Vendite al dettaglio (+0,57%). In fondo alla classifica Banche (-2,73%), Petrolifero (-1,51%) e Viaggi e intrattenimento (-1,50%).

Tra i best performers di Milano, si distinguono Generali Assicurazioni sui rumors di un interesse di Allianz e Intesa SanPaolo (+3,94%), Fiat (+1,65%), Unipol (+1,59%) e Mediobanca (+1,51%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Finmeccanica, che ha archiviato la seduta a -2,92%. Sessione nera per Intesa Sanpaolo, che lascia sul tappeto una perdita del 2,91%. In caduta libera Banco BPM, che affonda del 2,83%. Pesante Italgas, che segna una discesa di ben -2,83 punti percentuali.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca Generali (+6,11%), Credito Valtellinese (+5,32%), Tamburi (+3,87%) e ASTM (+3,43%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Esprinet, che ha chiuso con un -2,31%. Seduta drammatica per Aeroporto di Bologna, che crolla del 2,26%. In rosso Sias, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,97%. Spicca la prestazione negativa di Anima Holding, che scende dell’1,83%.