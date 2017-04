Scuola, mobilità docenti e Ata 2017: martedì 11 aprile si chiude sul contratto

(Teleborsa) – È tutto pronto per la sottoscrizione del contratto sulla mobilità del personale docente, Ata ed educativo riguardante il prossimo anno scolastico, che in quello in corso ha coinvolto quasi 210 mila dipendenti.

L’amministrazione centrale ha convocato a Viale Trastevere i sindacati rappresentativi per il pomeriggio di martedì 11 aprile: l’incontro della prossima settimana dovrebbe essere risolutivo, cioè portare alla firma del contratto, anche se rimane ancora aperto il capitolo relativo alla chiamata diretta, ovvero all’assegnazione dei docenti alla scuola dopo aver ottenuto il trasferimento o l’immissione in ruolo su ambito territoriale.

Secondo il sindacato della scuola, Anief, l’eventualità dell’atto unilaterale, un contratto sottoscritto solo dall’amministrazione centrale, rappresenterebbe un “vero fallimento” dell’azione dei sindacati maggiori e rappresentativi del comparto scuola: dopo aver prodotto a fine 2016 l’accordo sulla mobilità, realizzato una bozza di regole condivise il 31 gennaio scorso, e sbandierato ai quattro venti che il tutto si sarebbe risolto in tempi strettissimi, “significherebbe aver perso quattro mesi dietro al nulla”. Pertanto, “è un’eventualità che non vogliamo nemmeno prendere in considerazione”.

Vanno, tuttavia, attuate delle modifiche al testo: sui punteggi riguardanti pre-ruolo, supplenze su sostegno, servizio nelle scuole paritarie e titoli abilitanti o specializzanti. Altrimenti, soprattutto dopo le ultime sentenze della Cassazione, “in tanti saranno costretti a ricorrere al giudice”.

“Trasferimenti, passaggi, utilizzazione e assegnazioni provvisorie hanno bisogno di regole chiare, certe, condivise e da approvare subito. Ne va di mezzo il futuro di centinaia di migliaia di docenti e Ata, oltre che il regolare svolgimento del nuovo anno scolastico”, commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.