Scuola, al via le assunzioni per l’anno 2017-2018. Ok dei ministri

(Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri sblocca oltre 52 mila assunzioni per l’anno scolastico 2017-2018.

Lo annuncia, via twitter, il ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia: “Assunzioni mirate nella P.A. Dopo le Forze di polizia oggi in Cdm via libera definitivo alle assunzioni nella scuola per l’anno scolastico 2017-18”.

Saranno, secondo quanto annunciato dal ministero dell’Istruzione un mese fa, 52 mila le assunzioni a tempo indeterminato.