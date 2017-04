Scommesse online, Snaitech indietro rispetto ai competitors europei

(Teleborsa) – Il Governo ha presentato nei giorni scorsi gli interventi correttivi al Documento di Economia e Finanza (DEF) che prevedono anche una maggiore tassazione sui giochi.

Entrando nel dettaglio, la nuova “tassa sulla fortuna” salirà dal 6 al 9% per le vincite superiori a 500 euro. Per quanto riguarda il gioco del “Lotto” il prelievo sulle vincite passerà dal 6 all’8%. Il PREU (prelievo erariale unico sulle slot) salirà al 19%, mentre quello sulle video lotterie è fissato al 6%.

In aggiunta il governo avrebbe allo studio l’anticipo della gara per il rinnovo della concessione del Gratta&Vinci in scadenza al 2019, da cui si prevede un incasso di 400 milioni, ma una tantum.

Secondo gli analisti, l’impatto negativo a regime, se non assorbito da una riduzione del pay-out (quota di utile da distribuire agli azionisti sotto forma di dividendo), potrebbe essere di 5-10 milioni di euro per Snaitech.

Va segnalato inoltre che il settore delle scommesse sportive è in crescita in Europa. Snaitech, prima SNAI, con perdite in bilancio da 10 anni, non ha diversificato il segmento delle scommesse, rimanendo vincolata alle giocate sportive e ippiche. Altri player, quali ad esempio William Hill e Bwin, hanno diversificato i loro servizi puntando su casino’ online, poker, bingo e slot online, sviluppando anche il segmento delle scommesse online e aumentando considerevolmente i ricavi.