Sciopero ATC in Francia: Ryanair cancella 110 voli, altri a rischio

(Teleborsa) – Ryanair ha cancellato 110 voli nella giornata di martedì 12 settembre a causa dello sciopero proclamato dai controllori di volo francesi, non escludendo ritardi e ulteriori cancellazioni nella programmazione.

Si tratta di voli da e per il Paese transalpino o destinati ad attraversare i cieli francesi (in particolare quelli tra Spagna e Europa, Italia compresa).

In una nota ufficiale, la compagnia aerea irlandese ha invitato il Governo Macron e la Commissione Europea a intraprendere azioni immediate per impedire il blocco dei cieli sull’Europa a causa dell’azione dei sindacati francesi ATC.

Ryanair precisa di aver informato i propri passeggeri che avrebbero dovuto prendere posto sui voli cancellati. In tanti si sono rivolti alle biglietterie degli aeroporti per attivare le possibili riprotezioni nei giorni a seguire.