Scatta il rimbalzo delle Borse europee. Borsa Milano apre in rialzo

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari e per le altre borse europee, che avviano gli scambi in deciso rialzo, sulla scia della performance positiva dell’Asia.

A sostenere le borse contribuiscono il dato sopra le attese del PMI manifatturiero cinese ed i tagli fiscali promessi dal Presidente USA Donald Trump.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,27%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,11%.

Tra le principali Borse europee in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,99%, si muove in rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,54%, andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +0,99%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,72% a 19.050 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+3,55%), che viene galvanizzata dai conti annunciati ieri sera.

Brillante Intesa Sanpaolo (+1,73%), ancora sull’onda dell’abbandono della partita Generali.

Corrono anche Snam (+1,70%) e Ferragamo (+1,15%).

Le più forti vendite su Fiat Chrysler, che apre le contrattazioni i calo dell’1,26%, in attesa stasera dei dati sulle immatricolazioni e dopo aver confermato l’avvio di una indagine sulle emissioni in USA.

Seduta negativa per Banco BPM, che apre gli scambi con una perdita dell’1,02%, dopo il rally della vigilia.