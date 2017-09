Scambi al rialzo per Under Armour

(Teleborsa) – Seduta positiva per Under Armour, che avanza bene dell’1,16% in un indice S&P 500 dove prevalgono le vendite. La catena di abbigliamento sportivo ha ricevuto un upgrade ad “overweight” da parte di KeyBanc Capital Markets, che ha fissato il suo target price a 20 dollari.

Lo scenario di breve periodo del titolo evidenzia un declino dei corsi verso area 16,4 dollari USA con prima area di resistenza vista a 16,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 16,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)