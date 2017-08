(Teleborsa) – Agorà ha presentato alla Consob il prospetto informativo dell’OPA totalitaria su azioni Save , annunciata lo scorso 9 agosto.

Save controlla l’Aeroporto Marco Polo di Venezia, di cui Agorà controlla già il 60,68% del capitale.

Il prezzo fissato è di 21 euro per azione. L’offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesione e non sarà ripristinato il flottante.