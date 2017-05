Sardegna, Anas: aperti 3 Km nuova strada 4 corsie “Sassari-Olbia...

(Teleborsa) – Procedono i lavori per la costruzione da parte Anas della nuova strada a 4 corsie “Sassari-Olbia”. Aperto al traffico dall’Anas un tratto di circa 3 chilometri che fa parte del “lotto 3” nei territori comunali di Oschiri e Ozieri. Il “lotto 3 verrà completato entro fine 2017. Le opere realizzate sono state presentate al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru e al Presidente Anas, Gianni Vittorio Armani.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti per la realizzazione della principale arteria viaria del nord Sardegna, strategica per l’economia dell’Isola, che garantisce ora 30 chilometri di nuova strada a quattro corsie con elevatissimi standard di sicurezza oltre a tempi di percorrenza inferiori.

Il tratto aperto si sviluppa tra il km 26,300 e il km 29,100, all’interno del lotto 3 ancora in costruzione, e sarà interamente a disposizione degli automobilisti entro la fine dell’anno. L’intero lotto 3, che prevede un investimento complessivo di oltre 123 milioni di euro (interamente finanziati dalla Regione Sardegna), oltre ad essere uno dei più estesi dell’intero Itinerario con circa 12 km di lunghezza, è anche uno dei più complessi a livello realizzativo con i sui 10 ponti, 6 cavalcavia e una galleria artificiale con le funzioni di ecodotto.

L’apertura al traffico di una parte del lotto 3 si aggiunge a quella già avvenuta lo scorso 23 giugno 2016 con la conclusione dei lotti 0,1, 7 e 8 e precede l’apertura al traffico del lotto 9, prevista entro luglio.

Con l’ultimazione dei lavori anche del lotto 9 verrà garantita l’entrata nell’abitato di Olbia attraverso 2,7 km di nuova strada a 4 corsie in continuità con i lotti 7 e 8, per un investimento complessivo di oltre 37 milioni di euro. La conclusione del lotto 9 porterà a oltre 32 i km di nuovo Itinerario percorribili e garantirà inoltre l’accesso diretto all’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda.

Per quanto riguarda la costruzione degli altri lotti, il 16 marzo scorso è avvenuta la consegna dei lavori dei lotti 2, 4 e 5, che saranno conclusi entro 2 anni e proseguono le lavorazioni sul lotto 6.

La conclusione dell’intero tracciato è prevista entro la fine del 2019 e permetterà una riduzione dei tempi di percorrenza di circa 35 minuti, con l’aumento del limite di velocità fino a 110 km/h e una maggiore sicurezza per l’utenza stradale grazie al miglioramento delle intersezioni stradali.

La nuova strada 729 “Sassari Olbia”, che si sviluppa per circa 80 km, è un adeguamento a 4 corsie della rete esistente costituita dalle strade statali 199 e 597. Questo itinerario, una volta ultimato, rappresenterà la principale arteria di collegamento est-ovest del nord della Sardegna e ha una grande rilevanza logistica. Servirà, infatti, un bacino potenziale di 200 mila utenti, mettendo in comunicazione le 4 principali città del nord Sardegna (Sassari, Porto Torres, Tempio e Olbia), 2 aeroporti (Alghero e Olbia), 2 porti (Olbia e Porto Torres), oltre a connettere 3 arterie fondamentali della viabilità regionale (le strade statali 131 “Carlo Felice”, 131 DCN, 125 “Orientale Sarda”).

L’intera opera è stata complessivamente finanziata per 930 milioni con più delibere CIPE, con fondi della Regione Sardegna.