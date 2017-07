Santander, utili in crescita nel secondo trimestre

(Teleborsa) – Debole la giornata per la Santander, che passa di mano con un calo dello 0,86%.

Gli utili nel secondo trimestre sono cresciuti a 1,75 miliardi di euro rispetto agli 1,3 miliardi dello stesso periodo di un anno fa. Il coefficiente di patrimonializzazione a giugno è risultato essere del 9,58% (10,66% a maggio) secondo i nuovi criteri di Basilea 3.

Lo status tecnico del titolo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,805 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,732. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,878.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)