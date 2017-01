Santander chiude il 2016 con utili sopra le attese

(Teleborsa) – Profitti in crescita per il Banco Santander nel quarto trimestre, grazie all’ottimo andamento delle commissioni e degli interessi sui prestiti. L’anno 2016 chiude così con una discreta crescita dell’utile.

La banca spagnola, fra le più grandi in Europa per volume di prestiti, ha chiuso il trimestre con un utile di 1,62 miliardi di euro, contro un attivo di appena 25 milioni relativo all’anno prima e rispetto alle meno ottimistiche attese degli analisti, che indicavano profitti per 1,42 miliardi.

Grazie all’ottimo andamento dei prestiti, il margine di interesse, una misura chiave del fatturato delle banche, è salito a 8,1 miliardi contro i 7,89 miliardi dell’anno prima ed attesi dagli analisti. Le commissioni sono lievitate del 7,7% a 2,6 miliardi di euro. .

L’esercizio 2016 chiude dunque con un utile netto in crescita del 4% a 6,2 miliardi di euro. La numero uno dell’Istituto iberico, Ana Botin, ha parlato di “risultati robusti” e di “target centrati”, mostrandosi molto soddisfatta del successo raggiunto anche sul fornte patrimoniale (il capital ratio è salito al 10,55% a fronte del 10,47% previsto dalla normativa Basilea 3).