Sanità, un italiano spende in media 2.466 euro

(Teleborsa) – Nel 2016 la spesa sanitaria corrente ha raggiunto quasi 150 miliardi (149,5 miliardi) con un’incidenza sul PIL dell’8,9%, ed è sostenuta per il 75% dal settore pubblico e per la restante parte dal settore privato.

Lo rende noto l’Istat che diffonde per la prima volta le stime sul sistema dei conti della sanità riferite al periodo 2012-2016: esso fornisce un quadro informativo del sistema sanitario del Paese utile per soddisfare esigenze di analisi e per operare confronti a livello internazionale. Il sistema dei conti della sanità è costruito secondo la metodologia del System of Health Accounts – SHA – ed è in linea con le regole contabili dettate dal Sistema europeo dei conti, SEC 2010.

La maggiore voce di spesa riguarda l’assistenza sanitaria per cura e riabilitazione.

L’Istituto di statistica precisa che la spesa sanitaria privata nel 2016 è pari a 37,3 miliardi, la sua incidenza rispetto al PIL è del 2,2 per cento. Il 90,9% è sostenuta direttamente dalle famiglie.

In aumento anche la spesa delle famiglie, salita nel 2016 dello 0,4% risultando pari al 2% del PIL italiano.

La spesa sanitaria pro capite è stata pari a 2.466 euro nel 2016 e ha registrato rispetto al 2012 un aumento medio annuo dello 0,7 per cento.