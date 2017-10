Sanità, maggioranza chiede più investimenti e revisione superticket

(Teleborsa) – Accrescere gli investimenti per la sanità ed abbassare gradualmente il superticket. Lo chiede la maggioranza al governo in una risoluzione sulla Nota di aggiornamento al DEF, attualmente in Aula, in vista della predisposizione della nuova Legge di Bilancio 2018.

Nella risoluzione si chiede di “incrementare nel tempo le risorse di conto capitale destinate ad investimenti nel settore della sanità” e “rivedere gradualmente il meccanismo del cosiddetto superticket al fine di contenere i costi per gli assistiti che si rivolgono al sistema pubblico”.

Sul tema sanità è intervenuto anche il ministro Padoan, il quale ha ricordato che sono previste anche misure a favore delle famiglie e dell’inclusione sociale e che, riguardo il SSN – Servizio Sanitario Nazionale, “andranno valutate misure di miglioramento ed efficientamento”.