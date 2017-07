Samsung pronta a superare Apple negli utili

(Teleborsa) – Volano i profitti e le vendite di Samsung. Il gigante dell’elettronica e degli smartphones ha realizzato utili da urlo per 9,9 miliardi nel secondo trimestre, che corrispondono ad un balzo dell’89% rispetto allo stesso trimestre del 2016.

In rialzo anche i ricavi giunti a 54 miliardi di dollari nello stesso periodo, 10 miliardi in più rispetto allo scorso anno. Il risultato è principalmente dovuto alla forte domanda di componenti (come semiconduttori e display) venduti anche a competitor come Sony o Apple.

Proprio su quest’ultima il gruppo sudcoreano dovrebbe realizzare il sorpasso in termini di profitti. I dati della mela di Cupertino sono attesi per martedì prossimo (gli analisti indicano utili per 8,2 miliardi di dollari).