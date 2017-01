Samsung, furono i difetti delle batterie a causare gli incendi dei Galaxy Note 7

(Teleborsa) – Chiusa l’indagine sui Galaxy Note 7 di Samsung, che sono stati ritirati dalla produzione e vendita perché si incendiavano. La compagnia sudcoreana è riuscita a limitare l’impatto del flop ed ha recentemente annunciato un miglioramento delle stime di utile.

Dalle indagini è emerso che sono state le batterie a provocare gli incendi, a causa di problemi di surriscaldamento, legati al design ed a difetti di manifattura. Nelle indagini sono stati coinvolti 700 reicercatori e ingegneri di Samsunbg, che hanno sottoposti a test 200 mila Note 7 e più di 30 mila batterie.

“Ci facciamo carico delle responsabilità dell’insuccesso”, ha detto il produttore di smartphone, ammettendo in parte le sue responsabilità nelle verifiche ed i controlli preventivi al funzionamento delle batterie incriminate ed auspicando di recuperare la fiduca dei suoi clienti.

“Sono state adottate diverse azioni correttive per assicurare che questo non accada più in futuro – ha detto il responsabile Koh Dong-jin – incluse le misure di sicurezza in fase di progettazione e il piano di 8 punti di verifica delle batterie”.