Salvatore Ferragamo in fondo al FTSE MIB

(Teleborsa) – Giornata no per Salvatore Ferragamo che a Piazza Affari cede il 3,17% scivolando in fondo al principale listino milanese.Fin dall’avvio delle contrattazioni il titolo della casa di moda italiana è stato bersagliato dalle vendite. A pesare Exane che ha abbassato il giudizio a “Neutral” da “Outperform”, con target price 24 da 24,3 euro.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Salvatore Ferragamo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,91 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,33. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,49.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)