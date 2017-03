Salone del Mobile: Trenitalia, ingresso ridotto per chi viaggia in Frecciarossa

(Teleborsa) – In occasione della rassegna dedicata all’arredo più visitata al mondo, in programma a Milano dal 4 al 9 aprile, Trenitalia (società di trasporto del Gruppo FS Italiane) ha attivato una speciale promozione che permetterà ai titolari di CartaFRECCIA in arrivo con il Frecciarossa di usufruire della speciale riduzione.

Ottenere lo sconto è semplice: occorre essere titolari della Carta fedeltà di Trenitalia e in possesso di un titolo di viaggio valido per i treni Frecciarossa con destinazione Milano o Rho-Fiera Milano, con una data di viaggio compresa tra il 4 e 9 aprile. Per ottenere il biglietto d’ingresso scontato sarà quindi necessario registrarsi sul sito web del Salone del Mobile ed acquistarlo online entro il 3 aprile.

Per facilitare l’arrivo alla kermesse meneghina e permettere di raggiungere direttamente il cuore della manifestazione, Trenitalia ha inoltre previsto fermate speciali a Rho-Fiera Milano per 4 coppie di Frecciarossa – da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Trieste, Venezia, Padova, Vicenza e Verona – e altre due coppie di Eurocity da Ginevra e Basilea.