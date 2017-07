Salini Impregilo si aggiudica contratto da 580 milioni di dollari negli USA

(Teleborsa) – Salini Impregilo e Lane Construction Corporation si sono aggiudicate un contratto da 580 milioni di dollari per la realizzazione del Northeast Boundary Tunnel (NEBT) a Washington sarà un tunnel grande e profondo in grado di aumentare la capacità dell’attuale sistema fognario cittadino e ridurre la frequenza, la forza e l’impatto delle inondazioni, migliorando la qualità delle acque dell’Anacostia River. Il contratto è stato assegnato alla joint venture tra Salini Impregilo, con una quota del 30%, e S.A. Healy (parte di Lane), con una quota del restante 70%, dal District of Columbia Water and Sewer Authority (DC Water).

L’opera è la parte principale del progetto “Clean Rivers” di Washington D.C. Il tunnel scorrerà tra 15 e 48 metri (50-160 piedi) di profondità e sarà lungo oltre 8.220 metri (27.000 piedi) dal Robert F. Kennedy Stadium all’intersezione tra Rhode Island Avenue NW e la 6th Street NW. Taglierà le aree esistenti, spesso inondate, lungo Rhode Island Avenue NW.

In caso di inondazione, il tunnel incanalerà i flussi provenienti dal sistema fognario e gestiti dagli impianti di deviazione e li trasmetterà al DC Water’s Blue Plains Advanced Wastewater Treatment Plant. Il progetto NEBT prevede anche la costruzione di impianti di controllo della ventilazione, sistemi di scolo delle acque piovane e aree verdi. Una volta connesso agli altri tunnel del progetto Clean Rivers, il NEBT permetterà di ridurre del 98% il volume di acque non-depurate ed acque reflue riversate nel fiume Anacostia e la possibilità di inondazioni nelle aree prossime dal 50% al 7% all’anno. I lavori cominceranno ad inizio settembre 2017, per essere completati entro metà 2023, due anni in anticipo rispetto a quanto previsto dal Consent Decree.

Salini Impregilo ed S.A. Healy stanno lavorando anche ad un’altra parte del Clean Rivers Project, l’Anacostia River Tunnel.