Salini Impregilo conclude i lavori per la metro di Riyadh

(Teleborsa) – Terminati gli scavi della galleria della linea 3 della metro di Riyadh, la più lunga di questo colossale progetto di trasporto pubblico, commissionato dalla ArRiyadh Development Authority (ADA) per la Capitale dell’Arabia Saudita, e realizzata da Salini-Impregilo leader di uno dei tre Consorzi incaricati della organizzazione dell’intera rete underground della città che comprende 6 linee..

La fine dei lavori è stata celebrata in presenza del Governatore di Riyadh Faisal bin Bandar Al Saud presso la Qasr Al Hoqm Downtown Station. Il governatore è stato accompagnato dal Civil Service Minister Khaled Abdullah Al-Araj, dal Municipal and Rural Affairs Minister Abdul Lateef Al-Asheikh, dal Transport Minister Sulaiman bin Abdullah Al-Hamdan, dal Head of Public Transport Authority Rumaih Mohammed Al-Rumaih, dal CEO della National Water Company Abdulrahman Mohammed Al-Ibrahim e dal sindaco di Riyadh e Presidente di ADA Ibrahim bin Mohammad Al-Sultan.

Conosciuta anche come Orange Line, la Linea 3 è lunga più di 40 km, di cui solo 11 in sotterraneo, scavati sia con la TBM che con metodo “cut and cover”. Una volta completata, la Linea 3 comprenderà 22 stazioni.

Ubicata vicino al palazzo del Governatore di Riyadh nel cuore della citta`, la Downtown Station sara` una delle stazioni iconiche e sarà attraversata da due linee metropolitane.

Salini Impregilo è leader del consorzio ArRiyadh New Mobility (ANM), uno dei tre consorzi coinvolti nella realizzazione della metro di Riyadh, del valore di 23 miliardi di dollari e sviluppata su 6 linee con una lunghezza complessiva di 176 km. L’opera permettera` di ridurre il traffico e l’inquinamento nella citta`, i cui abitanti sono destinati a crescere dagli attuali 6,5 milioni sino a 8,3 milioni nel 2030.