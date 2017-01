Sale Blu di RFI: nel 2016 oltre 300 mila richieste di assistenza per i disabili che viaggiano in treno

(Teleborsa) – Costante l’incremento dei servizi erogati attraverso le Sale Blu di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per l’assistenza in stazione ai disabili e alle persone con ridotta mobilità che viaggiano in treno. Richieste in continuo aumento che negli ultimi sei anni sono più che raddoppiate, passando dalle circa 150 mila nel 2010 agli oltre 300 mila del 2016.

Attivo da oggi lunedì 16 gennaio il nuovo numero telefonico 02.32.32.32 (tariffazione ordinaria in base al gestore telefonico sia da rete fissa che mobile) per la prenotazione dei servizi. Fino al 28 febbraio “affiancherà” il vecchio numero 199.30.30.60 che appunto alla fine del prossimo mese verrà disattivato. Resterà invece attivo anche il numero verde (gratuito) 800.90.60.60, raggiungibile però solo da rete fissa.

Con la nuova utenza telefonica RFI accoglie le richieste delle Associazioni di categoria, mettendo a disposizione dei clienti un servizio con una tariffa più conveniente.

I servizi di assistenza delle Sale Blu, che possono essere richiesti a RFI o alle imprese ferroviarie (in questo caso mentre viene acquistato il biglietto), prevedono: prenotazione del servizio; messa a disposizione di sedia a rotelle (su richiesta); guida in stazione e accompagnamento al treno, con sistemazione al posto assegnato; accoglienza in treno all’arrivo in stazione e guida fino all’uscita di stazione o ad altro treno; accesso al treno con carrello elevatore, per i clienti su sedia a rotelle; trasporto di un bagaglio a mano.

Le 14 Sale Blu del network coordinano oltre 270 stazioni ferroviarie – aperte tutti i giorni dalle 6.45 alle 21.30 – e sono operative nei principali scali ferroviari italiani: Ancona, Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Piazza Principe, Messina Centrale, Milano Centrale, Napoli Centrale, Reggio Calabria Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Trieste Centrale, Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova.

Tutte le informazioni di dettaglio su tempi e modi di prenotazione di assistenza per i clienti a ridotta mobilità o con disabilità, anche temporanea, sono consultabili sul sito di Rete Ferroviaria Italiana (rfi.it), nella sezione “Accessibilità nelle Stazioni”.

Da gennaio 2011 le Sale Blu sono gestite da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) nel ruolo di Station Manager (Gestore di Stazione) in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1371/2007 adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.