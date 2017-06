Saldi estivi al via. Attesa una spesa pro capite di 100 euro

(Teleborsa) – Da domani, sabato 1° luglio, partono in tutta Italia i saldi estivi.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo circa 230 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.

La spesa pro capite è stimata invece attorno ai 100 euro.

Non mancano le polemiche sugli esercenti che anticipano gli sconti: “Un giudizio sull’esito finale di questa stagione di saldi dovrà necessariamente tener conto delle intollerabili anticipazioni degli sconti lanciati in primo luogo dalle catene e dai potenti monomarca” ha dichiarato Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vicepresidente di Confcommercio.

Tornando ai saldi, i consigli per i consumatori sono quelli di sempre.

Innanzitutto il negoziante ha l’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato.

Per quanto riguarda la prova dei capi non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante, ma è comunque bene acquistare dove è possibile provarli per evitare scelte sbagliate.

Quanto ai pagamenti, infine, le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.