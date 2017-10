Saipem si aggiudica nuovi contratti onshore in Cile e Messico

(Teleborsa) – Saipem si è aggiudicata nuovi contratti onshore in Cile e Messico per un valore complessivo di 350 milioni di dollari. Lo annuncia la compagnia attiva nell’ingegneria e nei servizi petroliferi.

Il primo contratto riguarda il segmento E&C Onshore ed è relativo ad attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e commissioning nell’ambito dello sviluppo di un impianto di dissalazione e trasporto dell’acqua per il progetto “Spence Growth Options (SGO)” nel nord del Cile. Il progetto fornirà acqua desalinizzata per 20 anni alla miniera di rame “Spence” di proprietà di Minera Spence, controllata di BHP, società leader dell’industria mineraria con sede in Australia.

Il contratto è stato assegnato a Saipem da Caitan, società creata ad hoc da Mitsui & Co. e Tecnicas de Desalinazacion de Aguas per la fornitura a Minera Spence di servizi per la dissalazione e il trasporto.

Le attività, che verranno realizzate dalla divisione E&C Onshore in consorzio con Cobra Montajes Servicios y Agua, società spagnola specializzata nel trattamento delle acque, prevedono, per la parte Saipem, la realizzazione di un sistema di condotte del diametro di 36”, della lunghezza di 155 km, per il trasporto dell’acqua dall’impianto di dissalazione alla miniera “Spence” situata a 1.710 metri sul livello del mare. Lo scopo del lavoro comprende anche la realizzazione lungo il percorso di 3 stazioni di pompaggio e degli annessi sistemi di controllo e manutenzione.

Saipem ha inoltre acquisito nuovi contratti in Messico assegnati da Pemex Transformacion Industrial, società controllata della compagnia petrolifera nazionale Petroleos Mexicanos (Pemex). Lo scopo del lavoro include l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione, il commissioning e l’avvio di 2 unità per la raffineria “General Lazaro Cardenas” del Minatitlan, situata nella parte orientale del paese.

“L’aggiudicazione di questo nuovo contratto è una conferma della strategia di diversificazione delle attività intrapresa da Saipem e un segnale della fiducia nell’elevata qualità dei servizi e nella solida esperienza che Saipem vanta nella costruzione in aree remote ed impervie”, ha commentato Stefano Cao, Amministratore Delegato di Saipem.