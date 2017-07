Saipem si aggiudica contratti E&C offshore per 500 milioni dollari

(Teleborsa) – Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto E&C Offshore da parte di Saudi Aramco per attività EPCI (Engineering, Procurement, Installation, Construction) e T&I (Trunklines & Installation) in Arabia Saudita, nell’ambito del Long Term Agreement in vigore, rinnovato nel 2015 fino al 2021.

Lo scopo del lavoro comprende la progettazione, l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione di 19 jacket per lo sviluppo dei campi Marjan, Zuluf, Berri, Hasbah e Safaniya, tra i più importanti giacimenti offshore nella Regione del Golfo Arabico.

Saipem, inoltre, ha negoziato l’estensione dell’impiego, in Angola, del mezzo FPSO Gimboa, inclusiva dei servizi di gestione e manutenzione, del personale e dei materiali di consumo, per la durata di 3 anni più un anno opzionale.

Definite infine variazioni di ordini di lavoro relativi a progetti in Africa Occidentale e nell’area del Mar Caspio.

Il valore totale di queste nuove acquisizioni relative al secondo trimestre ammonta complessivamente a 500 milioni di dollari.