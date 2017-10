Saipem presenta la divisione XSIGHT by Saipem

(Teleborsa) – La divisione High Value Services, nata con la riorganizzazione aziendale varata a maggio di quest’anno, assume la sua denominazione definitiva: XSIGHT by Saipem.

Con il nuovo nome e il nuovo logo si chiude il cantiere organizzativo della nuova realtà Saipem dedicata ai servizi di ingegneria ad alto valore aggiunto e inizia, per Saipem, un percorso innovativo nell’industria Oil&Gas in particolare, e in quella energetica in generale.

XSIGHT si propone come un acceleratore del livello di efficienza dell’industria che, attraverso l’ascolto e il recepimento delle necessità dei clienti, traguardi le aspettative con soluzioni innovative. Il nuovo nome sottolinea le caratteristiche della divisione: andare oltre, moltiplicare le dimensioni di indagine di un progetto e mettere a sistema modelli di trasformazione.

La divisione XSIGHT, che sfrutterà l’esperienza maturata da Saipem nei contratti di costruzione chiavi in mano anche nelle fasi concettuali e di definizione iniziale dei progetti sia in termini tecnico/economici sia in termini di operabilità e sostenibilità, si presenta sul mercato con una struttura organizzativa indipendente, snella e flessibile e un approccio commerciale distinto per prodotti.

XSIGHT ha abbracciato le sfide tecnologiche e di digitalizzazione dell’industria 4.0 puntando sullo sviluppo di nuove metodologie di progettazione collaborativa come la piattaforma XDim, l’analisi dei dati con Captix e ponendosi l’obiettivo di cambiare il tradizionale sviluppo sequenziale dei progetti proponendo il pacchetto di sviluppo accelerato GoBuild.