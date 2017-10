Saipem insieme a Rosneft per una cooperazione strategica

(Teleborsa) – Rosneft e Saipem hanno siglato un accordo di cooperazione strategica. L’intesa è arrivata durante durante il decimo Forum Euroasiatico di Verona.

Il documento è stato firmato dall’amministratore delegato di Rosneft Igor Sechin e dal CEO di Saipem Stefano Cao.

L’accordo prevede l’approfondimento dell’interazione delle parti in vari settori, tra cui i servizi sul campo petrolifero, la localizzazione della progettazione e l’ingegneria in Russia, la cooperazione allo sviluppo di nuove tecnologie, la possibilità di creare un centro di ingegneria congiunto. Le attività descritte come oggetto dell’accordo rientreranno nella sfera di attività della nuova divisione, XSIGHT.

Rosneft e Saipem creeranno un gruppo di lavoro congiunto che svilupperà i principali termini commerciali della cooperazione nei settori considerati promettenti.

A Piazza Affari, il titolo di Saipem avanza dell’1,08%.