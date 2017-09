Saipem inclusa nel Dow Jones Sustainability World e Europe Index

(Teleborsa) – Saipem è stata inclusa nel Dow Jones Sustainability World e Europe Index (DJSI), indici di sostenibilità accreditati a livello internazionale, ottenendo un posizionamento di vertice tra le società del settore “Energy Equipment Services”.

Dal 1999 il Dow Jones Sustainability Index classifica le società, selezionate dall’agenzia di rating Robeco SAM, che si distinguono in ogni settore per risultati di eccellenza nell’ambito della sostenibilità in funzione di criteri economici, etici, di governance, sociali e ambientali.

L’inclusione nell’ indice conferma l’attenzione che Saipem dedica costantemente allo sviluppo sostenibile e alla gestione responsabile del proprio business, un impegno riconosciuto anche dall’’accoglimento nel Global Compact delle Nazioni Unite avvenuto lo scorso anno e dalla recente conferma, per l’ottavo anno consecutivo, dell’inserimento nell’Indice azionario di Sostenibilità FTSE4Good.

Stefano Cao, Amministratore Delegato ha così commentato: “L’inclusione nel Dow Jones Sustainability Index è motivo di soddisfazione e rappresenta un ulteriore, importante riconoscimento del nostro modello di business sostenibile nonché del modo responsabile di gestire la nostra catena del valore, elementi chiave della nostra strategia”.