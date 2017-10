Saipem in vena di guadagni a Piazza Affari

(Teleborsa) – Avvio di giornata tonico per Saipem che tratta in rialzo dello 0,96% a 3,34 euro per azione. A dare una spinta al rialzo le quotazioni del petrolio con Il West Texas Intermediate (WTI) si è infatti portato a 51,43 dollari al barile, con un guadagno dello 0,27%, mentre il Brent sale dello 0,31% a 57, 41 dollari al barile

Il quadro tecnico di colosso dell’ingegneria petrolifera suggerisce un’estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,323 Euro con tetto rappresentato dall’area 3,377. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,295.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)