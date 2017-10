Saipem in rosso su realizzi e downgrade Goldman Sachs

(Teleborsa) – Prese di beneficio sul titolo Saipem a Piazza Affari, che accusa una flessione del 3,4% dopo la performance brillante della vigilia in scia ai nuovi contratti in America Latina. A pesare anche la bocciatura di Goldman Sachs. Gli analisti della banca d’affari hanno deciso di abbassare il giudizio sul titolo da buy a neutral, con target price a 3,9 euro da 4,9 euro.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Saipem rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,604 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,738.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)