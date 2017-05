Saipem, contratto da ExxonMobil per sviluppo giacimento in Guyana

(Teleborsa) – Saipem si è aggiudicata da una controllata di ExxonMobil un nuovo contratto per lo sviluppo del giacimento “Liza”, situato a circa 120 miglia al largo delle coste della Guyana a 1800 metri di profondità. Il campo sottomarino ha una capacità potenziale stimata di oltre un miliardo di barili di olio equivalente.

Saipem eseguirà le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione, installazione di riser, flow line, strutture associate e collegamenti. L’assegnazione include inoltre il trasporto e l’installazione di ombelicali, fondamenta e collettori per pozzi e impianti di iniezione di acqua e gas. I lavori avranno inizio nel 2019.

Stefano Cao, CEO di Saipem, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti dell’aggiudicazione del contratto da parte di un importante cliente quale ExxonMobil. Ulteriore motivo di soddisfazione è rappresentato dall’opportunità di lavorare, tra i primi nel settore oil &gas, in un Paese emergente quale la Guyana. Si tratta di un traguardo importante per Saipem, nonché di una prova sfidante in un’area di frontiera”.

Saipem ha inoltre acquisito nuovi contratti e variazioni dello scopo del lavoro di contratti in corso di esecuzione nelle aree del Mare del Nord e del West Africa.

Le nuove acquisizioni ammontano complessivamente a 500 milioni di dollari.