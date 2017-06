Saipem, CdA rinnova e amplia il Programma EMTN

(Teleborsa) – Via libera dal Consiglio di Amministrazione di Saipem al rinnovo per un anno del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili denominato Euro Medium Term Notes Programme (EMTN), originariamente deliberato in data 27 aprile 2016 ed in scadenza nel prossimo mese di luglio-

L’importo massimo delle obbligazioni è stato incrementato a 3 miliardi di euro (dagli 1,5 miliardi già emessi).

“Il rinnovo del Programma EMTN consentirà alla società di minimizzare il tempo necessario per cogliere opportunità di finanziamento offerte dal mercato dei capitali e da investitori istituzionali attraverso la futura emissione di obbligazioni” riporta la nota della società.