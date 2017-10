Saipem apre brillante in scia ai nuovi contratti in America Latina

(Teleborsa) – Apprezzabile rialzo per il Saipem, che vanta un guadagno dell’1,34% in borsa, dopo l’annuncio di due nuovi importanti contratti in America Latina. La compagnia attiva nell’ingegneria petrolifera si è aggiudicata due commesse in Cile e Messico per un valore di 350 milioni di dollari.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 3,649 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,615. E’ concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,597.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)