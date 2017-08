Saipem: approvata istituzione Comitato Aziendale Europeo

(Teleborsa) – Saipem e una delegazione dei rappresentanti dei lavoratori del Gruppo dei Paesi dello Spazio Economico Europeo in cui l’Azienda è presente hanno concordato la costituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE) del Gruppo Saipem, in linea con quanto previsto dalla normativa europea. Lo comunica una nota della società.

L’accordo, concluso il 17 luglio scorso con la firma dello statuto che regolerà l’attività del CAE, ha come obiettivo principale l’implementazione delle relazioni tra l’Azienda e le rappresentanze sindacali a livello europeo.

Attualmente è in corso il processo di selezione e di elezione dei rappresentanti delle società controllate di Saipem in Europa che resteranno in carica per i prossimi 3 anni. Il primo incontro del CAE del Gruppo Saipem è previsto per il prossimo autunno.