Safilo rafforza la presenza in Cile, accordo con Valente Eyewear & Trade

(Teleborsa) – Il Gruppo Safilo, ha siglato un accordo di partnership esclusiva per la distribuzione in Cile con Valente Eyewear & Trade, leader locale di lunga tradizione, comprovate capacità e credibilità nel settore.

“Siamo impegnati ad ampliare la nostra offerta in Cile con marchi leader mondiali, trend-setter di design e di altissima tecnica. Vediamo una opportunità interessante in Cile per costruire anche qui i nostri marchi e sviluppare ulteriormente la distribuzione dei nostri occhiali attraverso tutti i segmenti di consumo”, ha dichiarato Luisa Delgado, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo.