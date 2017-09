Safe Bag decolla dopo l’atterraggio a Rio

(Teleborsa) – Safe Bag annuncia la chiusura dell’accordo con l’aeroporto di Rio de Janeiro, la cui trattativa era cominciata a fine agosto, e per effetto di quest’annuncio il titolo decolla, con un guadagno del 12,24%.

La società di protezione e rintracciamento bagagli ha firmato un contratto temporaneo per la fornitura della propria offerta integrata di servizi, con inizio delle attività previsto entro fine settembre e in vigore fino alla nuova gara (che dovrebbe tenersi nel corso del 2018).

La sigla con il più importante scalo del paese sudamericano, con circa 16 milioni di passeggeri nel 2016 (previsto in ulteriore crescita nel 2017), sarà “un invito a far conoscere i servizi di Safe Bag in Brasile” a detta di Alessandro Notari, CEO della Safe Bag. Inoltre, i termini dell’intesa sono la conferma delle caratteristiche prudenziali del piano industriale della compagnia, in cui sono state inserite solo due concessioni incrementali.

Tornando al titolo, l’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,716 Euro. Primo supporto visto a 4,488. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un’evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,336.

