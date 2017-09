Safe Bag consegna utili e ricavi in crescita nel primo semestre

(Teleborsa) – Safe Bag chiude la prima parte dell’anno con ricavi ed utili in crescita rispetto allo scorso anno.

Il fatturato al 30 giugno è infatti pari a 13 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L’EBITDA passa da +1,5 a +1,9 milioni di euro, in crescita del 31% in confronto al 2016 e oltre le attese del budget, dal momento che il dato semestrale costituisce storicamente il 35% del valore annuale.

Risultato ancor più significativo se si pensa che i conti del primo semestre non comprendono le concessioni per le quali si prevede l’inizio delle attività entro la fine del secondo semestre (tra cui quella di Rio de Janeiro).

Scambia di poco sopra la parità Safe Bag, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,23%. La tendenza di breve è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,543 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,305. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,781.

