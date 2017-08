Safe Bag conferma trattative con aeroporti Brasile, titolo vola

(Teleborsa) – Safe Bag spicca il volo in Borsa sulle ipotesi di un accordo con l’Aeroporto di Rio de Janeiro in Brasile. Il titolo, in battuta sin dall’esordio, ha accelerato dopo che la società ha precisato che “sono in corso trattative negoziali in stadio avanzato con diversi aeroporti del Brasile”

Safe Bag ha però aggiunto che “ad oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo” e che “renderà tempestivamente noto al mercato l’esito delle suddette trattative presumibilmente entro la fine del prossimo mese di settembre.

“Il nostro Team di Business Development è fortemente impegnato nell’acquisizione di nuove concessioni in varie parti del mondo” commenta il Presidente Rudolph Gentile, aggiungendo “le recenti novità in termini di servizi offerti da Safe Bag hanno accelerato le risposte da parte di molti interlocutori aeroportuali presenti in varie parti del mondo”.

Tornando alla performance operativa di Borsa, lo status tecnico di medio periodo di Safe Bag ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l’area di resistenza individuata a quota 3,989 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l’obiettivo del top a 4,407, mentre il primo supporto è stimato a 3,571.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)