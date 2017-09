Saes Getters, vola il titolo grazie al buon semestre

(Teleborsa) – Buon inizio d’anno per SAES Getters. Nel primo semestre 2017 il leader mondiale in una molteplicità di applicazioni scientifiche e industriali che richiedono condizioni di alto vuoto o di gas ultra puri, ha realizzato un fatturato netto consolidato pari a 117,3 milioni di euro, in crescita del 30,6% rispetto a 89,8 milioni di euro conseguiti nel corrispondente semestre del 2016. L’effetto cambi è stato positivo e pari a +3,1%, principalmente correlato all’apprezzamento del dollaro USA rispetto all’euro nella prima parte del semestre.

L’utile netto consolidato del primo semestre 2017 è stato pari a 11,3 milioni di euro (9,6% dei ricavi consolidati), più che raddoppiato (+106,3%) rispetto a un utile netto di 5,5 milioni di euro nel primo semestre 2016 (6,1% dei ricavi consolidati).

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2017 è negativa per 33,6 milioni di euro (liquidità pari a 21,3 milioni di euro, a fronte di passività finanziarie nette per 55 milioni di euro) e si confronta con una disponibilità netta negativa al 31 dicembre 2016 di 33,8 migliaia di euro (liquidità pari a 14,3 milioni di euro, a fronte di passività finanziarie nette per 48,1 milioni di euro).

“Esprimo forte soddisfazione per le vendite al record storico e il miglioramento degli indicatori operativi nei primi sei mesi dell’anno. Tali risultati sono stati trainati dalla crescita organica nel comparto della purificazione e in quello medicale, oltre che dalle nuove attività in ambito Electronic Devices, per le quali ci attendiamo un’ulteriore crescita nella seconda metà dell’anno” – ha dichiarato l’Ing. Massimo della Porta, Presidente di SAES Getters S.p.A. “Ci aspettiamo un secondo semestre altrettanto forte, nonostante l’inversione di rotta nel cambio euro-dollaro e la stagionalità estiva. Restano immutate le nostre aspettative sulle nuove iniziative di business, con una forte contribuzione a partire dal prossimo esercizio”.

Vola il titolo Saes Getters a Piazza Affari: +3,18%.