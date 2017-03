Saes Getters chiude l’esercizio con utili in forte aumento e ricavi record

(Teleborsa) – Saes Getters chiude il 2016 con un utile netto pari a 14,1 milioni di euro, in forte crescita (+59,7%) rispetto a 8,8 milioni di euro del 2015. Proposto un dividendo di euro 0,55 per azione ordinaria e di euro 0,566626 per azione di risparmio

Ricavi record per quasi 200 milioni di euro ( +13,4%) e utile industriale lordo consolidato pari a 85,1 milioni di euro, in crescita del 18,1% rispetto al 2015.

Posizione finanziaria netta pari a –33,8 milioni di euro, penalizzata dal temporaneo incremento del circolante netto.