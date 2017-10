SACE fa volare il digitale pugliese negli USA

(Teleborsa) – L’esperienza digitale pugliese arriva negli States, grazie a SACE.

La società di Cassa Depositi e Prestiti, assieme a Banca Popolare di Puglia e Basilicata e SIMEST (già parte del Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP), ha perfezionato un finanziamento da 300 mila euro per sostenere la crescita negli Stati Uniti della pugliese The Digital Box.

L’azienda, fondata in Puglia nel 2013, è una PMI innovativa che offre servizi informatici, di creazione e distribuzione di contenuti digitali specifici per i dispositivi mobili.

Il finanziamento, erogato dall’istituto finanziario pugliese con la garanzia SACE, è destinato al supporto per investimenti in ricerca e sviluppo, al potenziamento dell’attività di marketing e sviluppo per il consolidamento della società nel mercato statunitense e alla costituzione di una sales company in California.

Gli Stati Uniti si confermano così il terzo mercato di destinazione per l’export italiano, con 37 miliardi di euro di beni venduti nel 2016. Non a caso, nell’ultimo Rapporto Export SACE, gli Stati Uniti sono stati ricompresi tra le 15 geografie prioritarie per le imprese italiane su cui puntare nei prossimi anni.

In particolare, le previsioni indicano per il 2017 una crescita delle esportazioni italiane verso gli USA del 5%, mentre la media annua fino al 2020 toccherà quota 5,6%. La domanda è particolarmente positiva per i mezzi di trasporto, per la chimica e per gli alimentari e bevande, mentre tra i settori di opportunità per i prossimi anni ci sono l’estrattivo, l’industria del turismo, la chimica, la gomma e plastica, la farmaceutica e l’elettrico.