SACE e SIMEST insieme a AEFI per l’internazionalizzazione delle Fiere italiane

(Teleborsa) – SACE e SIMEST che insieme costituiscono il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, hanno siglato un protocollo di intesa con AEFI- Associazione Esposizione e Fiere Italiane, finalizzato a identificare delle aree di comune intervento per promuovere e favorire il processo di internazionalizzazione delle Fiere e delle imprese italiane.

L’accordo è stato presentato presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Un sistema fieristico nazionale con una forte proiezione internazionale è essenziale per attrarre visitatori dall’estero e per dare supporto alla presenza del nostro sistema imprenditoriale nelle fiere di tutto il mondo. Proprio per dare slancio e concretezza a questa missione, questo accordo formalizza e struttura una collaborazione strategica tra la dimensione finanziaria e quella fieristica del nostro export. “L’obiettivo è quello di consolidare e di rafforzare ulteriormente i successi delle imprese italiane sui mercati internazionali, fattori determinanti per la ripresa che inizia a farsi via via più consistente – ha osservato Benedetto Della Vedova, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale.

Il record di esportazioni raggiunto dall’Italia lo scorso anno, che continua a crescere nei primi mesi del 2017, testimonia la capacità delle nostre imprese di competere non solo all’interno del mercato unico, ma anche in un contesto mutevole e complesso come quello extra-UE. Il Governo è impegnato a fondo nell’assicurare il necessario supporto istituzionale anche tramite la rete di Ambasciate, Consolati e uffici ICE e collaborazioni sistematiche come quella tra AEFI SACE e SIMEST.

“L’intesa si inserisce nelle attività dell’associazione volte a favorire lo sviluppo di una politica industriale del Paese in cui le fiere siano il veicolo di promozione all’estero per le aziende e le eccellenze Made in Italy ha dichiarato Ettore Riello, Presidente AEFI. Grazie alle soluzioni finanziarie e assicurative, appositamente studiate da SACE e SIMEST per AEFI, i nostri associati avranno un’ulteriore opportunità di sviluppo sui mercati stranieri. Siamo certi che le diverse risorse messe a disposizione porteranno alla crescita delle presenze dirette delle fiere italiane all’estero”.