Sacbo, fiducia nel trend positivo di Ryanair

(Teleborsa) – Sacbo, società di gestione dell’Aeroporto di Bergamo, principale hub italiano e prima base nazionale di Ryanair, interviene sull’annuncio di riduzione dei voli per la prossima programmazione invernale della compagnia irlandese, ribadendo la propria fiducia sul prosieguo del trend positivo del movimento passeggeri.

“La rimodulazione della programmazione operativa invernale di Ryanair incide marginalmente sugli standard dei collegamenti da e per l’Aeroporto di Bergamo – si legge nella nota diffusa da Sacbo -. La compagnia aerea irlandese, che di fatto riduce il fattore di incremento del proprio network senza rinunciare alla crescita sostanziale rispetto all’orario invernale della passata stagione, conferma tutte le rotte operate dallo scalo bergamasco senza alcuna soppressione. Da una verifica dei dati estrapolati sistema di prenotazione della compagnia, risultano 28 frequenze in meno che corrisponde a una media di 4 voli giornalieri. Sacbo si dichiara tranquilla e fiduciosa rispetto a un trend che resta positivo e alla garanzia di mantenimento della rete dei collegamenti in corso e di quelli annunciati da Ryanair”.