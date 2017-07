(Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di Sabaf ha nominato Pietro Iotti per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni di un componente nello scorso mese di aprile. Il Consigliere eletto durerà in carica sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione e cioè sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2017.

Sabaf, assemblea nomina Pietro Iotti per integrazione del CdA redazioneteleborsaxml