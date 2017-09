Ryanair, O’Leary: le richieste di rimborso potrebbero toccare 20 milioni di euro

(Teleborsa) – Ryanair nella bufera per il caso delle cancellazioni di 40-50 voli al giorno fino al 31 ottobre.

Il numero uno della compagnia aerea low cost irlandese, Michael O’Leary, intervenuto in una conference call con gli analisti, ha annunciato che le richieste di rimborso potrebbero toccare quota 20 milioni di euro. La notizia ha fatto precipitare il titolo in Borsa, con le quotazioni che a Dublino registrano un tonfo dell’1,85% mentre a Londra un -2,22%.

O’Leary ha precisato che “non c’è una carenza di piloti”, ma che alcune compagnie aeree concorrenti starebbero corteggiando i piloti Ryanair offrendo condizioni di lavoro più vantaggiose, per questo motivo è prevista l’introduzione a breve di alcuni “bonus fedeltà”.

“Annullando meno del 2% dei nostri voli fino al debutto dell’orario invernale a novembre, possiamo riportare il nostro tasso di puntualità al livello del nostro obiettivo annuale del 90%”, ha spiegato il capo della comunicazione Robin Kiely.

Intanto sul sito Ryanair è apparsa una lista parziale della cancellazione dei voli fino al 20 settembre, mentre la pubblicazione di tutte le cancellazioni fino ad ottobre dovrebbe avvenire entro la fine della giornata.