Ryanair: mega programma inverno 2017/18 da Milano/Bergamo Orio al Serio

(Teleborsa) – Ryanair presenta la sua più ampia programmazione di sempre da Milano/Bergamo per l’inverno 2017/2018. Con 3 nuove rotte, 5 collegamenti invernali e voli extra che permetteranno alla low cost irlandese la crescita del 9% e il trasporto trasporto di 10,2 milioni di passeggeri l’anno. Due delle tre nuove rotte sono per Israele, Eilat Ovda e Tel Aviv, mentre la terza e per Plovdiv, in Bulgaria. I 5 nuovi collegamenti invernali sono, invece, per Oradea (Nord della Romania), Bordeaux (Francia), Edimburgo (Scozia), Lussemburgo e Napoli. Il capoluogo campano sarà servito da Milano/Bergamo con 4 voli al giorno.

In programma, inoltre, voli extra per Budapest, 9 a settimana. In totale 67 rotte e 541 voli settimanali. Naturalmente, Ryanair continuerà a collegare Milano/Bergamo con le principali destinazioni turistiche e d’affari con frequenze elevate, tra cui servizi verso Londra (4 al giorno), Barcellona (3 al giorno) e Bari (3 al giorno), con orari migliorati e tariffe più basse.

“Siamo lieti di lanciare la nostra più grande programmazione mai organizzata per l’inverno 2017/2018 da Milano Bergamo – ha detto Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer di Ryanair – che farà viaggiare attraverso Bergamo per la prima volta oltre 10 milioni di clienti Ryanair, incrementando del 9% il nostro traffico. Milano/Bergamo Orio al Serio, con la continua crescita di turismo e posti di lavoro, sottolinea il nostro impegno per l’Italia. Siamo inoltre lieti di registrare un record di prenotazioni per la programmazione estiva 2017 da Milano/Bergamo e non c’è mai stato un momento più favorevole per prenotare un volo Ryanair a basse tariffe”. Nel 2016 la compagnia low cost irlandese ha trasportato ben 117 milioni di passeggeri, con trend in crescita.

Ryanair ha inoltre rilasciato le statistiche del customer service relative al mese di gennaio, con l’86% degli oltre 51.000 voli arrivati in orario. “Attraverso l’espansione del nostro network di rotte e agli ulteriori miglioramenti realizzati nell’ambito del nostro programma “Always Getting Better”, Ryanair continua a fornire molto di più oltre che le tariffe più basse d’Europa”, ha commentato

Robin Kiely, Responsabile comunicazione di Ryanair.